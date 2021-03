Trentalange: “Arbitri in tv come Orsato? Importante far conoscere l’uomo oltre che la figura in sé. Lavoriamo per VAR in Serie B” (Di lunedì 1 marzo 2021) Alfredo Trentalange, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, è intervenuto su Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per affrontare diversi temi caldi legati alla Serie A e non solo.Parla Trentalange caption id="attachment 1096931" align="alignnone" width="575" Alfredo Trentalange (Twitter AIA)/captionSulla presenza di Orsato a '90° minuto': "Se sarà sempre così? Penso sia un po' presto per dirlo, ma visto che si parla di condivisione dobbiamo riflettere su ogni aspetto. Al momento è stato tutto positivo. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma più ad arbitrare. Se si racconta il lato umano dell'arbitro forse è un bene per tutti", ha esordito Trentalange."Quando parliamo di condivisione e progettualità dobbiamo pensare anche ai più giovani. E ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Alfredo, presidente dell'Associazione Italiana, è intervenuto su Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'Io Sport per affrontare diversi temi caldi legati allaA e non solo.Parlacaption id="attachment 1096931" align="alignnone" width="575" Alfredo(Twitter AIA)/captionSulla presenza dia '90° minuto': "Se sarà sempre così? Penso sia un po' presto per dirlo, ma visto che si parla di condivisione dobbiamo riflettere su ogni aspetto. Al momento è stato tutto positivo. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma più ad arbitrare. Se si racconta il lato umano dell'arbitro forse è un bene per tutti", ha esordito."Quando parliamo di condivisione e progettualità dobbiamo pensare anche ai più giovani. E ...

