Trentalange annuncia | «Faremo di tutto per velocizzare l’arrivo del VAR in Serie B»

(Di lunedì 1 marzo 2021) Alfredo, presidente dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le sue dichiarazioni Alfredo, presidente dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Rai Radio 1. Le sue parole suldel VAR inB. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI VAR INB – «È proprio una richiesta della Lega ed è un bisogno. Noidiper accelerare la formazione e rivedere gli organici affinché si possa avere la VAR inB» Leggi su Calcionews24.com

Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Rai Radio 1. "Ero in assemblea a Roma, ho salutato il nuovo presidente. Gli ho augurato buon lavoro, ... Resta il fatto che il Chievo può dire la sua fino alla fine". I tempi sembrano ormai maturi per l'arrivo degli arbitri donna anche in Serie A. Il Champions League è stata la francese Frappart il primo direttore "rosa".