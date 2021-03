Trasporti, Giovannini vede sindacati: “settore è cruciale” (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha incontrato oggi in videoconferenza i segretari generali di Filt Cgil, Stefano Malorgio, Fit Cisl, Salvatore Pellecchia, e Uil Trasporti, Claudio Tarlazzi, per un primo confronto sui temi più urgenti e di medio periodo che riguardano il settore. Il Ministro – si legge in una nota – ha esaminato con attenzione tutte le questioni più urgenti che interessano i Trasporti, sottolineando la necessità di trovare soluzioni che consentano al comparto di guardare avanti e agganciare un’auspicabile ripresa. “Il settore dei Trasporti è cruciale per la ripresa economica, dedichiamo grande attenzione alle criticità del comparto, in linea con la nuova strategia del dicastero”, ha detto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico, ha incontrato oggi in videoconferenza i segretari generali di Filt Cgil, Stefano Malorgio, Fit Cisl, Salvatore Pellecchia, e Uil, Claudio Tarlazzi, per un primo confronto sui temi più urgenti e di medio periodo che riguardano il. Il Ministro – si legge in una nota – ha esaminato con attenzione tutte le questioni più urgenti che interessano i, sottolineando la necessità di trovare soluzioni che consentano al comparto di guardare avanti e agganciare un’auspicabile ripresa. “Ildeiper la ripresa economica, dedichiamo grande attenzione alle criticità del comparto, in linea con la nuova strategia del dicastero”, ha detto ...

