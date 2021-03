Tragedia in Valle caudina | trovato il corpo di un uomo senza vita

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –nel primo pomeriggio di oggi in via Santa Maria, una strada di Montesarchio. Deceduto un 47enne riall’esterno di un’abitazione da parte dei familiari. L’, a quanto pare, si sarebbe tolto la, impiccandosi. Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della locale Compagnia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

lucianoluki47 : Passante scorge auto nel fiume Tragedia a Camerata Cornello - teresacapitanio : Passante scorge auto nel fiume Tragedia a Camerata Cornello - RPezzucchi : Passante scorge auto nel fiume Tragedia a Camerata Cornello - LEBBY4EVER : RT @webecodibergamo: Passante scorge auto nel fiume Tragedia a Camerata Cornello - webecodibergamo : Passante scorge auto nel fiume Tragedia a Camerata Cornello -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Valle

anteprima24.it

Unaè avvenuta nel paese di Sant'Omobono Terme, inImagna. Stando a quanto riportato da Bergamonews , un'anziana di 71 anni sarebbe uscita domenica 28 febbraio per fare una passeggiata ...Una donna di 71 anni è stata ritrovata senza vita da un passante nella mattinata di lunedì in un bosco di Sant'Omobono Terme, inImagna. La zona dellaè in via Prabotè, nei pressi dell'...Era uscita da sola per una camminata domenica pomeriggio, quando è caduta ed è morta. Una donna di 71 anni è stata ritrovata senza vita da un passante nella mattinata di lunedì (primo marzo) in un bos ...L’allarme era scattato intorno alle 14 di ieri dopo che il giovane, insieme ad altri ragazzi, salendo verso la vetta dal versante Logarghena, aveva perso l’equilibrio ed era caduto a valle. L’11 febbr ...