Tragedia al supermercato | bimba di 16 mesi schiacciata dal carrello della spesa

(Di lunedì 1 marzo 2021) Dramma alPewez di via Casilina a Roma,si ribalta e schiaccia unadi 1 anno e mezzo. I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, lunedì 1 marzo. Stando a quanto riporta Il Messaggero, il tragico incidente sarebbe avvenuto nella corsia del supermarket.dalL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tragedia a Roma, in via Casilina. Un carrello della spesa si è ribaltato con all’interno una bimba di 16 mesi. La spesa e il dramma La mamma stava facendo la spesa al supermercato Pewex di via Casilin ...La piccola era al supermercato con la mamma, posizionata nel carrello. La donna stava facendo la spesa quando il carrello si è ribaltato ...