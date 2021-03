Toyota Yaris, la citycar giapponese è Auto dell’Anno 2021 – FOTO (Di lunedì 1 marzo 2021) Toyota Yaris è la nuova Car Of The Year 2021. Si è aggiudicata il titolo avendo la meglio sulle altre sei concorrenti arrivate in finale: Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Škoda Octavia e Volkswagen ID.3. La quarta generazione della citycar giapponese, con le sue linee futuristiche e la sua tecnologia ibrida, ha dunque convinto la gran parte della giuria composta da 59 giornalisti dell’Auto provenienti da 22 Paesi, così come aveva fatto la prima nel lontano 2000 (e l’altra collega di marchio Prius, nel 2005). La Yaris succede alla Peugeot 208, Auto dell’Anno 2020. Per conoscere tutti i segreti della nuova Yaris, ecco il link alla prova del Fatto Quotidiano Motori. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021)è la nuova Car Of The Year. Si è aggiudicata il titolo avendo la meglio sulle altre sei concorrenti arrivate in finale: Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Škoda Octavia e Volkswagen ID.3. La quarta generazione della, con le sue linee futuristiche e la sua tecnologia ibrida, ha dunque convinto la gran parte della giuria composta da 59 giornalisti dell’provenienti da 22 Paesi, così come aveva fatto la prima nel lontano 2000 (e l’altra collega di marchio Prius, nel 2005). Lasuccede alla Peugeot 208,2020. Per conoscere tutti i segreti della nuova, ecco il link alla prova del Fatto Quotidiano Motori. L'articolo proviene ...

