Togliamo le barriere alle punizioni di Cristiano Ronaldo

(Di lunedì 1 marzo 2021) FALLI DA DIETRO – 24a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Si allontana il decimo di fila per la Vecchia. Il Pirlocchio si preoccupa di predisporre una squadra tutta su misura per il Toy Boy. Ma il Toy Boy non c’è. Si inebria delle sue solite onanistiche danze dervisce da spiaggia libera. Non c’è. Anche se è suo il gol del vantaggio che lo avvicina al record di Pelè, per la gioia della stampa asservita. Ma il merito è tutto di Chiesa Federico, rider del Paradiso che, dopo un’azione maiuscola, gli consegna un pacco regalo da scartare e semplicemente depositare al di là della linea. Ben coordinato e perfetto il zompo esultante accanto alla bandierina, e a favore di telecamere e fotografi. Quando si lavora tanto, quando ci si dedica tanto in settimana a un gesto, i risultati poi si vedono. Non c’è il Toy Boy da nessuna parte del campo. E men che mai nel trito rituale dei calci ...