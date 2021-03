Tim al Festival di Sanremo: un quiz al giorno per una crociera intorno al mondo (Di lunedì 1 marzo 2021) ... comunicandole attraverso il sito dedicato di TIM - concorsotimunica.tim.it - per concorrere all'estrazione. Ogni giorno verranno assegnati importanti premi ispirati all'ecosostenibilità: da auto ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) ... comunicandole attraverso il sito dedicato di TIM - concorsotimunica.tim.it - per concorrere all'estrazione. Ogniverranno assegnati importanti premi ispirati all'ecosostenibilità: da auto ...

MusicTvOfficial : Su #Musify i quiz sul Festival di @SanremoRai, come si gioca ???? - francescoarcuri : RT @TIMnewsroom: TIM è sponsor unico del Festival di #Sanremo2021 che parte domani. #TIMStampa @SanremoRai - TIMnewsroom : TIM è sponsor unico del Festival di #Sanremo2021 che parte domani. #TIMStampa @SanremoRai - stati_generali : Mancano poche ore all’inizio della 71esima edizione di @SanremoRai: la novità è lo spot quiz di @TIM_Official che d… - Primaonline : Festival di Sanremo. Josi (Tim): abbiamo trasformato la pubblicità, in un’opportunità per il pubblico attraverso un… -