The Walking Dead 11 – Il video teaser dell'ultima stagione (Di lunedì 1 marzo 2021) La stagione 11 di The Walking Dead debutterà quest'estate, come è stato rivelato tramite una breve clip. Il lungo dramma AMC è diventato un fenomeno della cultura pop durante i suoi molti anni in onda. La serie ha anche ispirato spin-off, tra cui Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond . Un L'articolo proviene da Webmagazine24.

