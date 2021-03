The Walking Dead 10×17, anticipazioni: Casa dolce casa, cosa accadrà? (Di lunedì 1 marzo 2021) The Walking Dead 10 torna protagonista con il 17esimo episodio in prima tv. Parte la stagione “primaverile” della serie tv con protagonisti gli zombie. The Walking Dead 10L’episodio che vedremo in onda stasera si chiama casa dolce casa ed è stato scritto da Kevin Deiboldt e Corey Reed, mentre la regia è stata affidata a David Boyd. Siamo in mezzo alla decima stagione che terminerà probabilmente alla prossima primavera. La puntata andrà in onda su Sky precisamente su Fox, canale 112, a partire dalle 21.00. Ricordiamo che per seguire la puntata bisogna essere abbonati alla pay tv anche col pacchetto base o magari avere Now Tv e quindi collegarsi direttamente attraverso la televisione. Va specificato inoltre che la puntata sarà in prima ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) The10 torna protagonista con il 17esimo episodio in prima tv. Parte la stagione “primaverile” della serie tv con protagonisti gli zombie. The10L’episodio che vedremo in onda stasera si chiamaed è stato scritto da Kevin Deiboldt e Corey Reed, mentre la regia è stata affidata a David Boyd. Siamo in mezzo alla decima stagione che terminerà probabilmente alla prossima primavera. La puntata andrà in onda su Sky precisamente su Fox, canale 112, a partire dalle 21.00. Ricordiamo che per seguire la puntata bisogna essere abbonati alla pay tv anche col pacchetto base o magari avere Now Tv e quindi collegarsi direttamente attraverso la televisione. Va specificato inoltre che la puntata sarà in prima ...

bazingamood : Oggi divisa tra la prima di Sanremo 2021 e l'ultimo episodio di The Walking Dead. Molto su cui riflettere. - sensasperanza : @Paola20301007 Si è stata molto carina! Adesso sono a quella stile the walking dead (3x07) - badtasteit : #TheWalkingDead 10x17: la showrunner #AngelaKang parla della nuova minaccia introdotta con la storia di Maggie - MauRuti12 : @SkyItalia Avete veramente superato voi stessi. Togliere The Walking Dead dalla sezione Box Sets, senza nemmeno un… - flanevrh : chi è quel** pazz* che ha fatto la fancam del cast con walking in the wind -