Tg Sanità | edizione dell’1 marzo 2021

(Di lunedì 1 marzo 2021) “La curva dei contagi sta risalendo in modo significativo e abbiamo bisogno ancora di batterci con energia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla presentazione dei dati del Programma nazionale esiti 2020 di Agenas. “Da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una situazione in cui la curva risale- ha proseguito Speranza- E questo significa fare i conti con una epidemia che è ancora il nostro principale avversario”. Le prossime settimane, dunque, “non saranno facili”, perché l’epidemia è ancora molto presente sui territori”, ha concluso Speranza. Intanto passano in area arancione Lombardia, Marche e Piemonte, e in area rossa Basilicata e Molise. La Sardegna passa invece in area bianca. VACCINO. DRAGHI A UE: ACCELERARE PER RALLENTARE DIFFUSIONE VARIANTI