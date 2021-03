Tg Politico Parlamentare | edizione dell’1 marzo 2021

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 al posto di Domenico Arcuri. Il generale Figliuolo, originario di Potenza, dal 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. Cavaliere dell’ordine militare, l’ufficiale vanta diverse esperienze nelle missioni internazionali, dall’Afghanistan al Kosovo. Plaudono alla scelta la Lega, Fratelli d’Italia e Italia viva, che da tempo chiedevano la rimozione di Arcuri. Meno entusiasti Democratici e Cinque stelle. A palazzo Chigi intanto hanno giurato sottosegretari e viceministri. SCONTRO IN MAGGIORANZA SUL CODICE DEGLI APPALTI

