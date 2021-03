Tg Lazio, edizione dell’1 marzo 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il rischio di chiusura delle scuole nel Lazio è concreto. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, intervenendo questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Università Sapienza di Roma. D’Amato ha spiegato che “il rischio chiusura c’è sempre perché dipende da come corre il virus. Già sono stati adottati provvedimenti nelle zone rosse, come nella provincia di Frosinone. Il rischio è quindi concreto anche perché nei fine settimana c’è un costante allentamento della tensione che porterà degli elementi critici nei prossimi giorni ROMA, ALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA TAMPONI GRATIS AGLI STUDENTI Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) Il rischio di chiusura delle scuole nel Lazio è concreto. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, intervenendo questa mattina a margine della campagna di tamponi molecolari promossi dall’Università Sapienza di Roma. D’Amato ha spiegato che “il rischio chiusura c’è sempre perché dipende da come corre il virus. Già sono stati adottati provvedimenti nelle zone rosse, come nella provincia di Frosinone. Il rischio è quindi concreto anche perché nei fine settimana c’è un costante allentamento della tensione che porterà degli elementi critici nei prossimi giorni ROMA, ALL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA TAMPONI GRATIS AGLI STUDENTI

