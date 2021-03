(Di lunedì 1 marzo 2021) Nel corso della serata di ieri, intorno alle 19:00, A Pavona è avvenuto unsu viaal km 5. Il sinistro Il sinistro è avvenuto tra un’vettura, una lancia Y guidata da un 22enne, e unadi grossa cilindrata, guidata da un 62enne. Ad avere la peggio è stato il. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Gli operatori hanno soccorso prontamente i due conducenti: il 22 è rimasto contuso, ma senza troppi danni, invece ilè stato trasportato d’urgenza prima al Sant’Anna di Pomezia e poi al San Camillo di Roma. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Cecchina, i quali hanno svolto i rilievi del caso e per questo motivo la strada è rimasta chiusa per circa due ore. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Terribile incidente sulla Nettunense: scontro tra auto e moto, grave il centauro - zazoomblog : Tiger Woods prima dichiarazione del golfista dopo il terribile incidente d’auto - #Tiger #Woods #prima… - UNDMofficial : New post: Andrea Puppatti, incidente terribile: muore dove 9 anni prima perse la vita sua sorella - infoitinterno : Dronero piange il giovanissimo Federico Alabiso, vittima del terribile incidente di ieri sera - TizianaTaranti9 : RT @FonteUfficiale: Il terribile incidente: -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente

MilanoToday.it

Tragiconella serata di domenica 28 febbraio a Castelguglielmo (Rovigo). Un 29enne è morto nel giorno del suo compleanno dopo unschianto in sella alla sua moto. Secondo una prima ...' L'Andre ' è in realtà la storica bandiera rossoblù Andrea Cossu reduce dal recentestradale che aveva fatto temere il peggio. Il centrocampista belga ha scelto di trascorrere ...Urto con un’altra vettura, poi contro il guard rail. Un 22enne e un 17enne in condizioni critiche, lesioni più lievi per gli amici ...La leggenda del golf Tiger Woods è in ospedale a causa di un terrificante incidente d'auto, ieri ha parlato per la prima volta pubblicamente.