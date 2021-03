Terribile fuga di gas e la villetta collassa. Morta una donna, feriti e panico in strada: “È stato spaventoso” (Di lunedì 1 marzo 2021) Una donna di 61 anni è Morta e due persone sono rimaste ferite in un’esplosione che ha fatto crollare una casa. Un’altra donna e un bambino sono stati portati in ospedale con lievi ferite e sono stati dimessi in serata. Altre tre persone sono state curate sul posto dai paramedici intervenuto dopo la chiamata di soccorso. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno fatto evacuare i residenti delle case del circondario e solo in serata, tranne quelli che vivono sulla stessa strada della casa crollata, sono stati autorizzati a rientrare nelle loro proprietà. Steve Wilcock, direttore del servizio di sorveglianza dei vigili del fuoco e del servizio di salvataggio del Greater Manchester, ha elogiato i residenti locali per il loro “aiuto e cooperazione”.



“Summerseat è una comunità affiatata e c’è stata un’ondata di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Unadi 61 anni èe due persone sono rimaste ferite in un’esplosione che ha fatto crollare una casa. Un’altrae un bambino sono stati portati in ospedale con lievi ferite e sono stati dimessi in serata. Altre tre persone sono state curate sul posto dai paramedici intervenuto dopo la chiamata di soccorso. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno fatto evacuare i residenti delle case del circondario e solo in serata, tranne quelli che vivono sulla stessadella casa crollata, sono stati autorizzati a rientrare nelle loro proprietà. Steve Wilcock, direttore del servizio di sorveglianza dei vigili del fuoco e del servizio di salvataggio del Greater Manchester, ha elogiato i residenti locali per il loro “aiuto e cooperazione”.“Summerseat è una comunità affiatata e c’è stata un’ondata di ...

CorneliaHale94 : @dumurin @theborgiasITA La trama è terribile. La solita Fanfiction made in USA. Di storico poco niente, over in fug… -