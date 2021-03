Tennis: infortunio Ashleigh Barty, il ritorno è previsto al torneo di Miami (Di lunedì 1 marzo 2021) Novità in vista per la numero uno del mondo. Ashleigh Barty, prima nel ranking WTA e vincitrice del Roland Garros 2019, è stata costretta a rinunciare al prossimo torneo WTA di Dubai (7-13 marzo 2021), a causa di un infortunio adauna gamba, e non riprenderà le competizioni fino alla fine di marzo a Miami, come ha annunciato in un comunicato la stessa giocatrice australiana. “Sfortunatamente, mi sono ritirata dal torneo di Tennis di Dubai a causa di un infortunio alla gamba sinistra – ha fatto sapere – Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo a Miami tra poche settimane“, ha aggiunto. Barty, che si è già ritirata dal torneo di Doha, attualmente in corso fino a sabato, è la campionessa in carica del ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Novità in vista per la numero uno del mondo., prima nel ranking WTA e vincitrice del Roland Garros 2019, è stata costretta a rinunciare al prossimoWTA di Dubai (7-13 marzo 2021), a causa di unadauna gamba, e non riprenderà le competizioni fino alla fine di marzo a, come ha annunciato in un comunicato la stessa giocatrice australiana. “Sfortunatamente, mi sono ritirata daldidi Dubai a causa di unalla gamba sinistra – ha fatto sapere – Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo atra poche settimane“, ha aggiunto., che si è già ritirata daldi Doha, attualmente in corso fino a sabato, è la campionessa in carica del ...

