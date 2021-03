Tennis, Barty salta Dubai: “Torno a Miami” (Di lunedì 1 marzo 2021) Brutte notizie per Ashleigh Barty. La n.1 del ranking mondiale femminile ha rimediato un infortunio ad una gamba e sarà costretta a rinunciare al torneo WTA di Dubai, in programma dal 7 al 13 marzo, e non riuscirà a riprendere fino alla fine di marzo a Miami. Lo ha reso noto la stessa giocatrice australiana: “Sfortunatamente, mi sono ritirata dal torneo di Tennis di Dubai a causa di un infortunio alla gamba sinistra. Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo a Miami tra poche settimane”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Brutte notizie per Ashleigh. La n.1 del ranking mondiale femminile ha rimediato un infortunio ad una gamba e sarà costretta a rinunciare al torneo WTA di, in programma dal 7 al 13 marzo, e non riuscirà a riprendere fino alla fine di marzo a. Lo ha reso noto la stessa giocatrice australiana: “Sfortunatamente, mi sono ritirata dal torneo didia causa di un infortunio alla gamba sinistra. Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo atra poche settimane”. SportFace.

sportface2016 : #Tennis, #Barty infortunata ad una gamba: 'Mi sono ritirata dal torneo #WTA di Dubai. Torno in campo a Miami' - sportface2016 : #Tennis, il ranking #Wta aggiornato a lunedì 1 marzo: #Barty sempre al comando, #Giorgi prima azzurra - OA_Sport : #TENNIS Giornata di ottavi di finale ad #Adelaide: cade Barty, vittorie per Swiatek, Bencic e Gauff - TennisWorldit : Wta Adelaide - Disastro Barty, Collins avanti in due set. Ottima Gauff - ansacalciosport : Tennis:Osaka vince ma è n.2 , classifiche distorte dal Covid. Con il nuovo sistema di conteggio la Barty n.1 senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Barty Barty guida la classifica Wta, Giorgi resta la migliore delle azzurre Ashleigh Barty (Aus) 9186 ( - - ) 2. Naomi Osaka (Jpn) 7835 ( - - ) 3. Simona Halep (Rou) 7255 ( - - ) 4. Sofia Kenin (Usa) 5760 ( - - ) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5370 ( - - ) 6. Karolina Pliskova (...

Djokovic eguaglia Federer Nel ranking WTA guida sempre l'australiana Ashleigh Barty davanti alla giapponese Naomi Osaka; 12a Belinda ...

Tennis: Barty infortunata, "torno in campo a Miami" - Tennis ANSA Nuova Europa Tennis: Barty infortunata, "torno in campo a Miami" Barty, che si è già ritirata dal torneo di Doha, attualmente in corso fino a sabato, è la campionessa in carica del torneo della Florida che inizia il 23 marzo e termina il 4 aprile. (ANSA).

Ranking Wta: Barty ancora al comando, Giorgi migliore italiana L'australiana porta a 58 le settimane vissute in vetta alla classifica generale, con Noami Osaka prima inseguitrice. Nessuna variazione tra le azzurre ...

Ashleigh(Aus) 9186 ( - - ) 2. Naomi Osaka (Jpn) 7835 ( - - ) 3. Simona Halep (Rou) 7255 ( - - ) 4. Sofia Kenin (Usa) 5760 ( - - ) 5. Elina Svitolina (Ukr) 5370 ( - - ) 6. Karolina Pliskova (...Nel ranking WTA guida sempre l'australiana Ashleighdavanti alla giapponese Naomi Osaka; 12a Belinda ...Barty, che si è già ritirata dal torneo di Doha, attualmente in corso fino a sabato, è la campionessa in carica del torneo della Florida che inizia il 23 marzo e termina il 4 aprile. (ANSA).L'australiana porta a 58 le settimane vissute in vetta alla classifica generale, con Noami Osaka prima inseguitrice. Nessuna variazione tra le azzurre ...