Tennis: Atp Buenos Aires, Cecchinato ko al primo turno

Buenos Aires, 1 mar. -(Adnkronos) – Marco Cecchinato esce di scena al primo turno del torneo Atp 250 di Buenos Aires (terra, montepremi 329.550 dollari). L'azzurro, numero 89 del mondo, cede al serbo Laslo Djere, numero 60 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-2, 6-3 dopo due ore e 17 minuti.

