Telecamera nel bagno della scuola, il sindaco di Albano: “Non vengo meno al mio impegno” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Non vengo meno al mio impegno”. Lo scrive a chiare lettere in un post su Facebook il sindaco di Albano Sant’Alessandro Maurizio Donisi dopo lo scandalo della Telecamera nascosta nel bagno delle donne della scuola elementare del paese dove lui insegna. Il 52enne, celibe, è indagato per interferenze illecite nella vita privata, con l’aggravante della funzione pubblica che svolge. Secondo la versione dei fatti confermata dal suo legale Dimitri Colombi, Donisi avrebbe installato l’apparecchiatura nell’erogatore della carta igienica per riprendere una collega, sua amante. Ma venerdì scorso in bagno ci è andata l’altra donna che insegna in quella scuola, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) “Nonal mio”. Lo scrive a chiare lettere in un post su Facebook ildiSant’Alessandro Maurizio Donisi dopo lo scandalonascosta neldelle donneelementare del paese dove lui insegna. Il 52enne, celibe, è indagato per interferenze illecite nella vita privata, con l’aggravantefunzione pubblica che svolge. Secondo la versione dei fatti confermata dal suo legale Dimitri Colombi, Donisi avrebbe installato l’apparecchiatura nell’erogatorecarta igienica per riprendere una collega, sua amante. Ma venerdì scorso inci è andata l’altra donna che insegna in quella, ...

"Non vengo meno al mio impegno". Lo scrive a chiare lettere in un post su Facebook il sindaco di Albano Sant'Alessandro Maurizio Donisi dopo lo scandalo della telecamera nascosta nel bagno delle donne della scuola elementare del paese dove lui insegna. Il 52enne, celibe, è indagato per interferenze illecite nella vita privata, con l'aggravante della ...

