Tasse e bollette, da oggi serve lo Spid per i pagamenti: che cosa cambia (Di lunedì 1 marzo 2021) Da oggi 1 marzo 2021 per pagare Tasse e bollette online sarà necessario avere lo Spid o la carta d'identità elettronica (Cie). Ma il passaggio sarà graduale. Le amministrazioni e i gestori dei servizi ... Leggi su today (Di lunedì 1 marzo 2021) Da1 marzo 2021 per pagareonline sarà necessario avere loo la carta d'identità elettronica (Cie). Ma il passaggio sarà graduale. Le amministrazioni e i gestori dei servizi ...

federic95127482 : @Corriere In Italia tutto è complesso, compreso la scelta dei vaccini, chissà qual è la percentuale alla vendita ch… - LauraCarrese : RT @romatoday: Tasse e bollette, da oggi serve lo Spid per i pagamenti: che cosa cambia - Lelemarga1 : @patriziaandreoz Bar aperto febbraio 2020. Mutuo e affittto e tasse. Dipendenti. Figlia adolescente. Affitto di cas… - 79_Alessio : RT @romatoday: Tasse e bollette, da oggi serve lo Spid per i pagamenti: che cosa cambia - PalermoToday : Tasse e bollette, da oggi serve lo Spid per i pagamenti: che cosa cambia -