Tacconi risponde alla moglie | “Se dovesse arrivarmi l’offerta per la Cina | partirò e basta”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Stefanoha rispostoLaura Speranza, che aveva annunciato che, se il marito avesse accettato un’offerta per andare ad allenare i portieri di una società calcistica cinese, lo avrebbe lasciato. Lo aveva fatto tramite le pagine del settimanale Di Più. L’ex portiere ha deciso di replicare con lo stesso mezzo: “Se effettivamentesulla scrivania la proposta di lavoro che mi aspetto“, si legge, “io quella proposta la firmerò senza pensarci nemmeno un attimo. Non ti chiederò un parere, non ti chiederò di decidere per me.. E se il nostro matrimonio non reggeràmia assenza, significherà che già prima della partenza c’erano delle crepe che nessuno di noi due aveva visto“. Una presa di posizione netta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tacconi risponde

Sportface.it

Angela Cicerchia, Milano Ci sono giorni in cui è bene lasciare la parola interamente ai lettori. Questa prima domenica del governo più atteso e insperato che in quarant'anni di giornalismo ...Gattuso: Politano per Mario Rui e Llorente per Demme. Gattuso si gioca il tutto per tutto. ... JUVENTUS :; Napoli, De Agostini; Galia, Bonetti (46' De Marchi), Julio Cesar; Hassler (46' ...O mi operavo o rischiavo di finire sulla sedia a rotelle Andrà in Cina a lavorare perché ha ricevuto un’offerta di lavoro e vuole tornare a riprendere in mano la propria vita. CHOC – La scelta sembra ...L'ex portiere della Juventus, ospite a Pomeriggio 5, ha riferito che intraprenderà un'esperienza professionale in Cina come tecnico.