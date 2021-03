Superbonus 110%: proroga al 31 marzo del termine per comunicare l’opzione di utilizzo (Di lunedì 1 marzo 2021) È stato prorogato, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il termine per comunicare le opzioni di utilizzo del Superbonus 110% inizialmente previsto per il 16 marzo 2021, che slitta quindi al 31 marzo 2021. Entro tale data, i soggetti che hanno sostenuto nel 2020 delle spese rientranti tra quelle che danno diritto al Superbonus, dovranno comunicare la scelta tra la ricezione di un contributo sotto forma di credito d’imposta o in alternativa la cessione del credito ad altri soggetti. Nel provvedimento, il n. 51374 del 22 febbraio 2021, sono elencate le motivazioni della proroga. In particolare, questa giunge in seguito alla richiesta da parte di operatori, consulenti e ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 marzo 2021) È statoto, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ilperle opzioni didelinizialmente previsto per il 162021, che slitta quindi al 312021. Entro tale data, i soggetti che hanno sostenuto nel 2020 delle spese rientranti tra quelle che danno diritto al, dovrannola scelta tra la ricezione di un contributo sotto forma di credito d’imposta o in alternativa la cessione del credito ad altri soggetti. Nel provvedimento, il n. 51374 del 22 febbraio 2021, sono elencate le motivazioni della. In particolare, questa giunge in seguito alla richiesta da parte di operatori, consulenti e ...

