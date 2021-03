Sull'omicidio in Congo lo Stato italiano non si senta assolto (Di lunedì 1 marzo 2021) Premessa. Non occorrono i rapporti di un sofisticato servizio segreto per sapere che il Congo è un paese molto pericoloso. Giustamente nel 2018 l’ambasciatore Attanasio aveva chiesto una scorta di 4 uomini: era il minimo sindacale e non l’ha ottenuto. Invece abbiamo appreso che tutto il servizio scorta per l’intera ambasciata è composto da 4 militari. In sostanza l’ambasciatore era assistito da un solo uomo di scorta, con pistola d’ordinanza, senza neanche il giubbotto antiproiettile. In un paese in cui anche i ragazzi delle numerose bande armate agitano i kalashnikov. Ciò detto come premessa che non va mai dimenticata è giusto anche impegnarsi nell’esercizio di mettere a fuoco le responsabilità del governo Congolese e quelle dell’Onu, la cui organizzazione del programma alimentare mondiale (Pam) aveva richiesto la presenza a Goma (città molto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Premessa. Non occorrono i rapporti di un sofisticato servizio segreto per sapere che ilè un paese molto pericoloso. Giustamente nel 2018 l’ambasciatore Attanasio aveva chiesto una scorta di 4 uomini: era il minimo sindacale e non l’ha ottenuto. Invece abbiamo appreso che tutto il servizio scorta per l’intera ambasciata è composto da 4 militari. In sostanza l’ambasciatore era assistito da un solo uomo di scorta, con pistola d’ordinanza, senza neanche il giubbotto antiproiettile. In un paese in cui anche i ragazzi delle numerose bande armate agitano i kalashnikov. Ciò detto come premessa che non va mai dimenticata è giusto anche impegnarsi nell’esercizio di mettere a fuoco le responsabilità del governolese e quelle dell’Onu, la cui organizzazione del programma alimentare mondiale (Pam) aveva richiesto la presenza a Goma (città molto ...

