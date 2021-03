Sui social, soltanto il 41% dei post degli italiani ha una buona opinione dei vaccini (Di lunedì 1 marzo 2021) Italia, popolo di santi, poeti, navigatori e no vax. Almeno guardando i social network, almeno analizzando le ultime conversazioni sulla reputazione dei vaccini contro il coronavirus. Reputation Science, che è l’istituto che gestisce in maniera rigorosa il sentiment nei confronti di aziende, manager e istituzioni, ha pubblicato uno studio che analizza l’opinione espressa dagli italiani sui social network sul vaccino contro il coronavirus in generale e sulle singole case farmaceutiche che fino a questo momento li hanno prodotti e che hanno ottenuto le autorizzazioni alla distribuzione (non necessariamente in Unione Europea, come vedremo). LEGGI ANCHE > Quali Paesi hanno già optato per il passaporto dei vaccini? Reputazione dei vaccini in Italia, i dati preoccupanti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 marzo 2021) Italia, popolo di santi, poeti, navigatori e no vax. Almeno guardando inetwork, almeno analizzando le ultime conversazioni sulla reputazione deicontro il coronavirus. Reputation Science, che è l’istituto che gestisce in maniera rigorosa il sentiment nei confronti di aziende, manager e istituzioni, ha pubblicato uno studio che analizza l’espressa daglisuinetwork sul vaccino contro il coronavirus in generale e sulle singole case farmaceutiche che fino a questo momento li hanno prodotti e che hanno ottenuto le autorizzazioni alla distribuzione (non necessariamente in Unione Europea, come vedremo). LEGGI ANCHE > Quali Paesi hanno già optato per il passaporto dei? Reputazione deiin Italia, i dati preoccupanti ...

