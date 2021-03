Stellantis, Governo UK conferma impegno per salvare fabbrica Vauxhall/Opel (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Governo del Regno Unito ha confermato di stare portando avanti un dialogo con il produttore di auto Stellantis per scongiurare la chiusura della fabbrica di automobili Vauxhall/Opel di Ellesmere Port (vicino Liverpool). “Il Governo è assolutamente impegnato a garantire il futuro della produzione”, ha dichiarato in Parlamento il segretario affari economici Kwasi Kwarteng. Le autorità nei prossimi giorni e settimane “continueranno questo intenso dialogo con l’azienda”, ha aggiunto. La cessazione delle attività nel sito produttivo, che impiega circa 1000 persone, sarebbe un duro colpo per il Governo Johnson in termini di immagine, in quanto sarebbe la prima chiusura di un grosso sito industriale post-accordo sulla Brexit. La casa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Ildel Regno Unito hato di stare portando avanti un dialogo con il produttore di autoper scongiurare la chiusura delladi automobilidi Ellesmere Port (vicino Liverpool). “Ilè assolutamente impegnato a garantire il futuro della produzione”, ha dichiarato in Parlamento il segretario affari economici Kwasi Kwarteng. Le autorità nei prossimi giorni e settimane “continueranno questo intenso dialogo con l’azienda”, ha aggiunto. La cessazione delle attività nel sito produttivo, che impiega circa 1000 persone, sarebbe un duro colpo per ilJohnson in termini di immagine, in quanto sarebbe la prima chiusura di un grosso sito industriale post-accordo sulla Brexit. La casa ...

