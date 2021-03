Stadio Roma | lettera di Eurnova al Comune | ' Il club non può fermare il progetto'

TizianaFerrario : Il degrado alla #StazioneTermini dove poveri vagano dormono urinano a cielo aperto.Lo #Stadio che non si farà dopo… - DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - TplRoma : Stop allo Stadio, pendolari Roma-Lido chiedono potenziamento promesso ?? - sportli26181512 : Nuovo stadio, la rabbia di Eurnova: 'Roma, provocati enormi danni': Nuovo stadio, la rabbia di Eurnova: 'Roma, prov… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Nuovo stadio Roma, la società Eurnova passa alle vie legali: Dopo la rinuncia da parte della Roma a… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Roma

di considerare non più vincolanti gli obblighi a suo tempo dalla stessa assunti'. In sintesi, la lettera chiarisce che l'impegno e il coinvolgimento dellasul progetto era palese, sancito ...- La decisione delladi abbandonare il progettodellae quindi di non utilizzare più i terreni di Tor di Valle ha portato a una dura reazione da parte di Eurnova , la società proponente del progetto insieme a Pallotta, che in una ...La società di Parnasi ha inviato una Pec al Comune: "Inefficace la richiesta della Roma di considerare non più vincolanti gli obblighi a suo tempo dalla stessa assunti" ...La società ha chiesto di «considerare del tutto inefficace la richiesta di A.S. Roma di considerare non più vincolanti gli obblighi a suo tempo dalla stessa assunti».