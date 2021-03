Stadio della Roma, dove potrebbe sorgere? Venerdì l'incontro (Di lunedì 1 marzo 2021) Stefano Scalera, il nuovo dirigente al quale i Friedkin hanno affidato il dossier Stadio , prepara l'incontro con il Comune fissato per Venerdì. Sul tavolo l'individuazione della nuova area dove ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) Stefano Scalera, il nuovo dirigente al quale i Friedkin hanno affidato il dossier, prepara l'incontro con il Comune fissato per. Sul tavolo l'individuazionenuova area...

RaiSport : Corteo della curva atalantina in zona stadio prima dell’arrivo dei pullman delle due squadre #AtalantaReal… - DiMarzio : Stadio della #ASRoma, addio al progetto Tor di Valle: 'Non esistono più i presupposti. Esecuzione impossibile' - Nautilu12407387 : Ma avete visto cosa accadeva all’esterno dello stadio Meazza per il derby della madonnina? Non mi si dica che non… - Centropie : @aleaus81 coi permessi ci costruisci soltanto quello che è stato deciso in CdS dallo stadio, alle oopp, al BP. Se c… - michaelddr6 : Comunque il “mera utilizzatrice” sul comunicato della Roma relativo allo stadio mi fa sorridere. L’idea dei Friedki… -