Sputnik | un altro virologo contro Arcuri | “L’avrei preso al volo Io avrei speso qualche euro in più”

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Importare il vaccino russoV, anche se non ha ancora affrontato e concluso l’iter con l’Agenziapea del farmaco Ema? Se l’agenzia italiana Aifa volesse farlo e ritenesse che ha senso e ci sono i margini, io coglierei al balzo questa opportunità. Qui se aspettiamo l’iter Ema allunghiamo un po’ troppo i tempi. In generale quello che molti non capiscono è come mai i tempi dell’ente Ue siano così lunghi rispetto ad altre agenzie come l’americana Fda, che vede gli stessi dossier”. E’ la riflessione e nel contempo la critica delMassimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, docente all’università Vita-Salute., ilClementi: “Se aspettiamo l’Ema…” Le sue parole lasciano intendere che molto si sarebbe potuto ...

Nella situazione attuale sarebbe utile che AIFA prendesse in esame la possibilità di autorizzare in emergenza il vaccino V così come ogni altro vaccino che si sta già utilizzando in larga ... La nomina del nuovo commissario per l'emergenza COVID spinge il centrodestra, da Salvini a Berlusconi, a premere per il vaccino russo Sputnik. BRATISLAVA - La Slovacchia ha ricevuto il suo primo lotto di vaccini Sputnik dalla Russia. Lo ha annunciato il primo ministro Igor Matovic. Finora in Ue solo l'Ungheria aveva approvato e iniziato a di ...