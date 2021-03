Sputnik: quando arriva in Italia il vaccino russo? (Di lunedì 1 marzo 2021) “Di ‘Sputnik V‘, il vaccino russo anti-Covid, “dopo la pubblicazione su ‘The Lancet’ di dati importanti posso pensare solo bene. Non pensavo benissimo all’inizio, quando era stato presentato un po’ come uno strumento di propaganda politica. Non è verosimilmente così e quindi evviva, se si potesse usare sarebbe una gran cosa. Però per poterlo usare in Europa bisogna che venga presentato all’Ema”, l’Agenzia Ue del farmaco, e all’Ema se la richiesta di via libera non la presenti “non te lo possono approvare”. Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, spiega qual è il problema del vaccino Sputnik, che a gran voce Salvini, ma non solo chiede venga utilizzato anche in Italia. Come funziona? Spiega il Corriere: È disegnato in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “Di ‘V‘, ilanti-Covid, “dopo la pubblicazione su ‘The Lancet’ di dati importanti posso pensare solo bene. Non pensavo benissimo all’inizio,era stato presentato un po’ come uno strumento di propaganda politica. Non è verosimilmente così e quindi evviva, se si potesse usare sarebbe una gran cosa. Però per poterlo usare in Europa bisogna che venga presentato all’Ema”, l’Agenzia Ue del farmaco, e all’Ema se la richiesta di via libera non la presenti “non te lo possono approvare”. Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco e dell’università degli Studi di Milano, spiega qual è il problema del, che a gran voce Salvini, ma non solo chiede venga utilizzato anche in. Come funziona? Spiega il Corriere: È disegnato in ...

