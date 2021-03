Sport | Sbrollini Iv | ' propongo a Draghi di inserirlo all' interno della riforma del Welfare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sollevo due questioni essenziali: la prima che è stato un errore grandissimo aver pensato di fare questi cambiamenti nelloattraverso una legge delega; e la seconda è di avere oggi troppe strutture che si sovrappongono tra di loro e rischiano di appesantire il livello burocratico. Alla base di questi 5 decreti, che non era il caso spezzettare, c'era l'obbiettivo di arrivare ad unaorganica, visto che il mondo delloha bisogno di grandi cambiamenti, ma secondo me deve rientrare all'del, perché abbraccia troppi temi: dalla scuola, alla sanità, dal sociale, alla cultura e al turismo. Troppo grande come tema per essere lasciato soltanto ad un ministero, e il fatto che non ci sia, non mi crea ...