Speranza | “Le prossime settimane non saranno facili | accelerare sui vaccini” Il video

Speranza: "Le prossime settimane non saranno facili, accelerare sui vaccini" Milano, 1 mar. (askanews) – La lezione impartita dal Covid plasmi il servizio sanitario del futuro: basta tagli e più risorse, spese meglio. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha invitato a imparare dall'emergenza per migliorare la gestione della Salute pubblica in Italia. Ma intanto, ha sottolineato intervenendo alla presentazione del Piano Nazionale Esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), siamo ancora in piena emergenza. "Le prossime settimane non sono facili, abbiamo una campagna di vaccinazione da accelerare", l'epidemia "è ancora molto forte, da tutte le regioni ...

