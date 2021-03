"Spartacus", il più bel peplum mai girato (firmato Kubrick) (Di lunedì 1 marzo 2021) Spartacus Iris ore 21. Con Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons. Regia di Stanley Kubrick. produzione USA 1960. Durata: 3 ore e 17 minuti LA TRAMA Nel 73 avanti Cristo, quando la potenza di Roma è al suo picco, uno schiavo trace, Spartaco, costretto a combattere come gladiatore, si mette a capo di una rivolta di schiavi che fa tremare la nazione più potente del mondo. Alla testa di settantamila uomini muove alla conquista della capitale. Il generale Crasso lo sconfigge in battaglia campale. Spartaco muore su una croce, ma la sua figura non sarà dimenticata. PERCHÈ VEDERLO Perché a 60 anni di distanza rimane il più bel peplum mai girato. Kirk Douglas anche produttore azzeccò tutto: affidando la regia a un giovanotto di 31 anni (Kubrick che con Douglas aveva già fatto "Orizzonti di gloria") ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021)Iris ore 21. Con Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons. Regia di Stanley. produzione USA 1960. Durata: 3 ore e 17 minuti LA TRAMA Nel 73 avanti Cristo, quando la potenza di Roma è al suo picco, uno schiavo trace, Spartaco, costretto a combattere come gladiatore, si mette a capo di una rivolta di schiavi che fa tremare la nazione più potente del mondo. Alla testa di settantamila uomini muove alla conquista della capitale. Il generale Crasso lo sconfigge in battaglia campale. Spartaco muore su una croce, ma la sua figura non sarà dimenticata. PERCHÈ VEDERLO Perché a 60 anni di distanza rimane il più belmai. Kirk Douglas anche produttore azzeccò tutto: affidando la regia a un giovanotto di 31 anni (che con Douglas aveva già fatto "Orizzonti di gloria") ...

Manuel16381191 : @spartacus_19 @37Paro86 @Zippo88lrr Due immagini valgono più di... - spartacus_19 : @58_andy @KHANNOONIENSIN6 Io non pretendo niente, la mia azienda mi fa lavorare dandomi lo stipendio che prendo per… - Zippo88lrr : @spartacus_19 Sono popolate uguale... Anzi, il sud dakota ha 100.000 abitanti in piu. Come densità siamo li - spartacus_19 : @Zippo88lrr Ecco magari prendiamo come esempio delle aree più densamente popolate. - ilva87161350 : RT @Dedalus12470353: Spartacus Fra Scilla e Cariddi veleggia questa povera umanità, senza più ideali, senza sogni; non c'è più amicizia, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Spartacus più Oggi in tv, tutti i programmi in onda questa sera 1 marzo: ultimo episodio de Il commissario Ricciardi, finalissima del GF Vip Su canale NOVE siamo giunti al 5º capitolo della saga più celebre di Sylvester Stallone. Alle 21.36 ci aspetta Rocky V . Su Iris va in onda il film di Stanley Kubrick del 1960 Spartacus , vincitore ...

I programmi in tv oggi, 1° marzo 2021: La mia banda suona il pop e altri film ...culturali rendono questa amicizia quasi impossibile Infine su Iris dalle 21 il classico Spartacus. ...e Maione è l'inizio di un'indagine che li porta nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci ...

Su canale NOVE siamo giunti al 5º capitolo della sagacelebre di Sylvester Stallone. Alle 21.36 ci aspetta Rocky V . Su Iris va in onda il film di Stanley Kubrick del 1960, vincitore ......culturali rendono questa amicizia quasi impossibile Infine su Iris dalle 21 il classico. ...e Maione è l'inizio di un'indagine che li porta nel cuore dei sentimenti e delle passionitenaci ...