"Sono innamorata pazza di lui". Dayane Mello, crollo nella notte: il nome? Di Mediaset: terremoto prima della finalissima (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel giorno della finalissima di questa infinita edizione del Grande Fratello Vip, all'ultima tappa del reality di Alfonso Signorini (che si consumerà nella serata di oggi, lunedì 1 marzo, su Canale 5) ecco piovere l'ultima clamorosa, inaspettata, confessione di Dayane Mello, la modella brasiliana che forse più di tutti sta tenendo banco in queste battute finali del reality. Dopo essersi detta innamorata di Rosalinda Cannavò, confessione piovuta per spiegare la sua gelosia per la storia di Adua con Andrea Zenga, ecco che la Mello, parlando con Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta, rivela di aver perso la testa per un'altra persona: "Posso solo dire viva l'amore. Meglio che non dico altro. Io Sono innamorata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel giornodi questa infinita edizione del Grande Fratello Vip, all'ultima tappa del reality di Alfonso Signorini (che si consumeràserata di oggi, lunedì 1 marzo, su Canale 5) ecco piovere l'ultima clamorosa, inaspettata, confessione di, la mobrasiliana che forse più di tutti sta tenendo banco in queste battute finali del reality. Dopo essersi dettadi Rosalinda Cannavò, confessione piovuta per spiegare la sua gelosia per la storia di Adua con Andrea Zenga, ecco che la, parlando con Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta, rivela di aver perso la testa per un'altra persona: "Posso solo dire viva l'amore. Meglio che non dico altro. Io...

