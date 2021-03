Sondaggi | il Movimento 5 stelle guidato da Conte guadagna 6 | 2 punti | è al 22% e ha raggiunto la Lega Il Pd superato da Fdi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ilda Giuseppe? Avrebbe quasi gli stessi voti della. Almeno secondo l’ultimoo di Swg per La7. Dopo che ieri l’ex premier ha accettato la proposta di Beppe Grillo aderendo al progetto di rilancio del M5s, l’istituto di ricerca ha misurato i consensi del, ipotizzando una leadership dell’inquilino di Palazzo Chigi. Ilo assegna ai 5il 22% dei voti, con una crescita di 6,2percentuali rispetto all’ultima rilevazione. Sarebbe quindi a livello del Carroccio, misurato al 22,3% e in caduta di 1,1 punto percentuale. L’adesione diai 5avrebbe un effetto profondo soprattutto sul Pd, che perderebbe 4,3 ...

Infatti se dall'essere primo partito alle politiche 2018, con l'esaltante 32,7% , dopo 3 anni il Movimento si ritrova ad essere quarto partito con un consenso, secondo i sondaggi, del 14/15%