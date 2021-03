Solskjaer | «Preoccupato per il rigore negato…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Chelsea. Le sue parole Il tecnico del Manchester United Ole Gunnarha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Chelsea commentando il mancato calcio diconcesso. Le sue parole.– «Pensato che la mano fosse in una posizione naturale quando ha toccato la palla. Ormai è passato, avremmo dovuto avere un. Questo è chiaro ma sono un po’per ilnegato. Dopo tutto il rumore che è stato fatto mesi fa quando avevamo i rigori magari alcuni allenatori hanno influenzato l’arbitro». Leggi su Calcionews24.com