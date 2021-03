Solskjaer accusa il Chelsea | “Influenzano gli arbitri”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 1 marzo 2021) L'allenatore del Manchester United Ole Gunnarha criticato ildopo la partita del 26° turno della Premier League finita 0-0 e giocata a Londra. In uno degli episodi contestati dai Red Davils, la palla, mentre si trovava nell'area di rigore dei Blues, è stata colpita con la mano dell'attaccante Callum Hudson-Odoi, che stava correndo con un avversario. L'arbitro dopo essere stato sollecitato dal VAR, è andato a vedere personalmente il replay del video, ma non ha cambiato idea e non ha assegnato il rigore al Manchester United.non è stato d'accordo con la decisione dell'arbitro e ha anche ricordato le lamentele pre-partita delpubblicate sul loro sito web. In uno dei tanti post, è stato preso di mire il calciatore del Manchester United Harry Maguire per i suoi interventi ruvidi nei ...