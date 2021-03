Solinas firma | Sardegna è prima ‘zona bianca’

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo un’estate di fermenti, che aveva fatto preoccupare – e non poco – per l’aumento di contagi registrato soprattutto nel mese di Agosto, laviene ufficialmente ‘consacrata’ zona bianca: è stato il presidente Christianre l’ordinanza. Da oggi, il coprifuoco slitta dalle 22 alle 23:30, fino alle 5 del mattino, con ristoranti aperti fino alle 23, e bar e pub fino le 21. Un’ora e mezzo di libera circolazione in più, dunque, che denota questo arco temporale, seppur limitato, come un vero e proprio ‘spiraglio di luce’. Queste le nuove misure, in vigore fino al 15 Marzo – fatta eccezione per alcune zone ancora “proibite” dalle direttive dei sindaci. Mentre il resto del Paese, ancora in lotta con il virus, si prepara al mese entrante sapendo di andare incontro ad ulteriori difficoltà. I contagi in rialzo hanno infatti ...