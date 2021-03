“Soldi in cambio del trasbordo di clandestini”. Indagata la Mare Jonio (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – La Mare Jonio Indagata dalla Procura di Ragusa. La nave della Ong Mediterranea Saving Humans è accusata di aver ricevuto Soldi in cambio del trasbordo, avvenuto l’11 settembre scorso, di 27 immigrati dalla nave danese Maersk Etienne. Secondo quanto riportato da RaiNews l’inchiesta ipotizza i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di violazione alle norme del codice della navigazione. La Marie Jonio avrebbe ricevuto Soldi per il trasbordo degli immigrati L’imbarcazione battente bandiera danese aveva recuperato i clandestini 37 giorni prima del trasbordo. La Procura di Ragusa ha disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna, Lapedona (FM), Mazara Del Vallo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Ladalla Procura di Ragusa. La nave della Ong Mediterranea Saving Humans è accusata di aver ricevutoindel, avvenuto l’11 settembre scorso, di 27 immigrati dalla nave danese Maersk Etienne. Secondo quanto riportato da RaiNews l’inchiesta ipotizza i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di violazione alle norme del codice della navigazione. La Marieavrebbe ricevutoper ildegli immigrati L’imbarcazione battente bandiera danese aveva recuperato i37 giorni prima del. La Procura di Ragusa ha disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna, Lapedona (FM), Mazara Del Vallo ...

