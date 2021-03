Snowboard, Mondiali 2021: avanzano dopo le qualificazioni quattro azzurri nel PGS, Roland Fischnaller a caccia delle medaglie (Di lunedì 1 marzo 2021) Si sono appena concluse le run di qualificazione in quel di Rogla, dove nel pomeriggio si disputerà la fase finale per quanto riguarda il PGS dei Mondiali di Snowboard parallelo. quattro italiani sono riusciti a superare il taglio, tutti gli azzurri iscritti alla gara maschile: l’obiettivo è quello delle medaglie. Roland Fischnaller, bronzo iridato in carica, proverà nuovamente a centrare il colpaccio: il veterano azzurro è quarto al momento. A guidare c’è un terzetto russo che fa paura: in testa Igor Sluev, poi il detentore del titolo Dmitri Loginov ed Andrey Sobolev. Da segnalare le eccellenti performance anche di Aaron March, settimo, Mirko Felicetti, ottavo, ed Edwin Coratti, undicesimo, tutti in lotta per il podio. Tra le donne niente da fare per ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Si sono appena concluse le run di qualificazione in quel di Rogla, dove nel pomeriggio si disputerà la fase finale per quanto riguarda il PGS deidiparallelo.italiani sono riusciti a superare il taglio, tutti gliiscritti alla gara maschile: l’obiettivo è quello, bronzo iridato in carica, proverà nuovamente a centrare il colpaccio: il veterano azzurro è quarto al momento. A guidare c’è un terzetto russo che fa paura: in testa Igor Sluev, poi il detentore del titolo Dmitri Loginov ed Andrey Sobolev. Da segnalare le eccellenti performance anche di Aaron March, settimo, Mirko Felicetti, ottavo, ed Edwin Coratti, undicesimo, tutti in lotta per il podio. Tra le donne niente da fare per ...

zazoomblog : Snowboard: si aprono i Mondiali a Rogla con il PGS lo squadrone azzurro a caccia delle medaglie - #Snowboard:… - neverdebby : @bicornosfigato Non c’è Voldemort, ci sono i mondiali di snowboard parallelo tra qualche giorno - neveitaliasport : RT @neveitalia: Sima: 'L'Italia del parallelo punta a bissare le due medaglie mondiali del boardercross' #26Febbraio - neveitalia : Sima: 'L'Italia del parallelo punta a bissare le due medaglie mondiali del boardercross' #26Febbraio… - neverdebby : Ma la Ledecka si sta preparando per i mondiali di snowboard e domani non fa la libera, una in meno di cui preoccuparsi per la coppa -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard Mondiali Ledecka infortunata, forfait per i Mondiali di Rogla Un infortunio mette fuori gioco Ester Ledecka dai Mondiali di snowboard al via oggi a Rogla, in Slovenia. 'Mi stavo preparando per le gare e non vedevo l'ora, ma non riesco nemmeno a portare lo snowboard sopra la testa con una mano, così ho deciso di ...

Non solo sport. Calcio: disastro Champions. Caos vaccini: visto che possiamo, perchè non farli in casa? Per lo sport , poco di buono dai Mondiali di sci. Praticamente un ( quasi) fallimento. Si salva la Moioli nella Coppa di snowboard . Sale al secondo posto di Champions l' Olimpia Milano ...

Snowboard, Mondiali 2021 oggi: orari PGS, programma, tv, streaming OA Sport Snowboard, Mondiali 2021 oggi: orari PGS, programma, tv, streaming Si aprono oggi i Mondiali di snowboard alpino in quel di Rogla: la località slovena è riuscita ad organizzare la manifestazione iridata che in un primo momento si sarebbe dovuta disputare in Cina, ma ...

Snowboard, Mondiali 2021: avanzano dopo le qualificazioni quattro azzurri nel PGS, Roland Fischnaller a caccia delle medaglie Si sono appena concluse le run di qualificazione in quel di Rogla, dove nel pomeriggio si disputerà la fase finale per quanto riguarda il PGS dei Mondiali di snowboard parallelo. Quattro italiani sono ...

Un infortunio mette fuori gioco Ester Ledecka daidial via oggi a Rogla, in Slovenia. 'Mi stavo preparando per le gare e non vedevo l'ora, ma non riesco nemmeno a portare losopra la testa con una mano, così ho deciso di ...Per lo sport , poco di buono daidi sci. Praticamente un ( quasi) fallimento. Si salva la Moioli nella Coppa di. Sale al secondo posto di Champions l' Olimpia Milano ...Si aprono oggi i Mondiali di snowboard alpino in quel di Rogla: la località slovena è riuscita ad organizzare la manifestazione iridata che in un primo momento si sarebbe dovuta disputare in Cina, ma ...Si sono appena concluse le run di qualificazione in quel di Rogla, dove nel pomeriggio si disputerà la fase finale per quanto riguarda il PGS dei Mondiali di snowboard parallelo. Quattro italiani sono ...