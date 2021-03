Skoda Octavia Pro - Un nuovo teaser anticipa gli interni (Di lunedì 1 marzo 2021) La Skoda ha diffuso un nuovo teaser della Octavia Pro, concentrandosi questa volta sugli interni. La berlina, che sarà riservata al mercato cinese, non sarà semplicemente una versione a passo lungo della vettura europea, ma vanterà contenuti esclusivi. Materiali e tecnologia. Il bozzetto mette in evidenza delle soluzioni che rientrano nella filosofia denominata Liquid Crystalline Design Aesthetic, pensata per una clientela giovane. La Casa boema ha infatti personalizzato la Octavia Pro lavorando sulle finiture e sui materiali con un approccio più ricercato. Dal punto di vista del design, invece, non sembrano esserci grosse differenze rispetto alle varianti europee della berlina, a eccezione del volante sportivo a tre razze, mentre l'infotainment potrebbe essere caratterizzato da alcune ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 1 marzo 2021) Laha diffuso undellaPro, concentrandosi questa volta sugli. La berlina, che sarà riservata al mercato cinese, non sarà semplicemente una versione a passo lungo della vettura europea, ma vanterà contenuti esclusivi. Materiali e tecnologia. Il bozzetto mette in evidenza delle soluzioni che rientrano nella filosofia denominata Liquid Crystalline Design Aesthetic, pensata per una clientela giovane. La Casa boema ha infatti personalizzato laPro lavorando sulle finiture e sui materiali con un approccio più ricercato. Dal punto di vista del design, invece, non sembrano esserci grosse differenze rispetto alle varianti europee della berlina, a eccezione del volante sportivo a tre razze, mentre l'infotainment potrebbe essere caratterizzato da alcune ...

