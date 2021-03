Simeone su Joao Felix: «Mi piacciono i ribelli…» – VIDEO (Di lunedì 1 marzo 2021) Diego Simeone ha parlato di Joao Felix in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Villareal Diego Simeone ha parlato di Joao Felix (autore del secondo gol dell’Atletico Madrid a cui poi è seguito una reazione polemica nei confronti della panchina) in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Villareal. «Si tratta di una vittoria molto importante visto il momento della stagione. Adoro i giocatori ribelli quelli che hanno orgoglio e vogliono reagire davanti a una certa situazione. Immagino che il gol abbia risvegliato qualcosa di importante in Joao Felix. Ne aveva bisogno lui e ne aveva bisogno la squadra. E lui stesso ha bisogno della squadra, mi piace quando un giocatore ha orgoglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Diegoha parlato diin conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Villareal Diegoha parlato di(autore del secondo gol dell’Atletico Madrid a cui poi è seguito una reazione polemica nei confronti della panchina) in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Villareal. «Si tratta di una vittoria molto importante visto il momento della stagione. Adoro i giocatori ribelli quelli che hanno orgoglio e vogliono reagire davanti a una certa situazione. Immagino che il gol abbia risvegliato qualcosa di importante in. Ne aveva bisogno lui e ne aveva bisogno la squadra. E lui stesso ha bisogno della squadra, mi piace quando un giocatore ha orgoglio». Leggi su Calcionews24.com

