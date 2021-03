Sicurezza delle scuole, l’accusa del PD: “Persi oltre 2 milioni di euro al Lucarelli per colpa di Mastella e Di Maria” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I due milioni e mezzo di euro andati in fumo per l’ITI G.B. Lucarelli dovrebbero indurre noi tutti ad una severa riflessione”. Inizia così una nota a firma dei consiglieri Floriana Fioretti, Luca Paglia, Maria Letizia Varricchio e del segretario cittadino del Pd Giovanni Di Lorenzo. “In tempi eccezionalmente gravi, come lo sono le guerre, le pandemie etc, le Amministrazioni Pubbliche, anche per i regimi e le procedure straordinarie che sono giustamente adottate, intensificano gli sforzi, la tempestività e l’efficacia delle loro azioni. Compete, infatti, allo Stato e alle sue diramazioni territoriali mitigare gli effetti drammatici (economici e sanitari) che la congiuntura storica produce sulla cittadinanza. Questa basilare regola di buon senso pare non valga a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “I duee mezzo diandati in fumo per l’ITI G.B.dovrebbero indurre noi tutti ad una severa riflessione”. Inizia così una nota a firma dei consiglieri Floriana Fioretti, Luca Paglia,Letizia Varricchio e del segretario cittadino del Pd Giovanni Di Lorenzo. “In tempi eccezionalmente gravi, come lo sono le guerre, le pandemie etc, le Amministrazioni Pubbliche, anche per i regimi e le procedure straordinarie che sono giustamente adottate, intensificano gli sforzi, la tempestività e l’efficacialoro azioni. Compete, infatti, allo Stato e alle sue diramazioni territoriali mitigare gli effetti drammatici (economici e sanitari) che la congiuntura storica produce sulla cittadinanza. Questa basilare regola di buon senso pare non valga a ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza delle Remuzzi: 'Vaccino russo Sputnik ci serve'/ 'Efficace e sicuro. Sulla monodose...' L'esperto ha rimarcato che l'efficacia del farmaco sfiora il 94% e la sicurezza la osserviamo con l'alto numero di vaccinati in tutto il mondo. "Va fatta l'analisi di conformità delle strutture ...

Ferrarelle lancia il terzo Bilancio di Sostenibilità ... i 220 mila euro investiti in salute e sicurezza sul lavoro, e le iniziative che hanno portato a ... e alla flessibilità di orario di entrata ed uscita per i dipendenti delle sedi amministrativa e ...

Microdata, così garantiamo la sicurezza di Operations e Customer Care Digital4 Pandemia usata per bloccare il lavoro dei media stranieri? PECHINO - La Cina ha usato la pandemia del Covid-19, tra sorveglianza e le restrizioni di prevenzione, per bloccare il lavoro dei reporter stranieri in aggiunta alle già note pressioni di detenzione e ...

Ue: Borrell, dobbiamo rafforzare sicurezza contro attacchi informatici L'Unione europea deve rafforzare la sicurezza contro gli attacchi informatici. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea ...

