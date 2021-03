«Siamo pagati una manciata di euro e passiamo la vita a ripulire Facebook dall’orrore» (Di lunedì 1 marzo 2021) Non basta un algoritmo per giudicare se i contenuti segnalati dagli utenti meritano davvero di essere eliminati. A farlo è un esercito di moderatori sparsi per il pianeta. Un lavoro essenziale, segreto e stressante, tra fake news, revenge porn e video raccapriccianti Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 1 marzo 2021) Non basta un algoritmo per giudicare se i contenuti segnalati dagli utenti meritano davvero di essere eliminati. A farlo è un esercito di moderatori sparsi per il pianeta. Un lavoro essenziale, segreto e stressante, tra fake news, revenge porn e video raccapriccianti

