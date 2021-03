Short track, verso i Mondiali di Dordrecht: Arianna Fontana guida la spedizione (Di lunedì 1 marzo 2021) Si avvicina il momento dei Mondiali di Short track in programma nel week end a Dordrecht in Olanda dal 5 al 7 marzo. Dopo gli europei di Gdansk, l’Italia non vuole deludere le aspettative. Sono dieci gli atleti azzurri convocati dagli allenatori Frederic Blackburn ed Assen Pandov: Arianna Fontana (Fiamme Gialle), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Davide Viscardi (Esercito). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Si avvicina il momento deidiin programma nel week end ain Olanda dal 5 al 7 marzo. Dopo gli europei di Gdansk, l’Italia non vuole deludere le aspettative. Sono dieci gli atleti azzurri convocati dagli allenatori Frederic Blackburn ed Assen Pandov:(Fiamme Gialle), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur),Sighel (Fiamme Oro),Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Davide Viscardi (Esercito). SportFace.

