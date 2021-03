Servizi Pubblica Amministrazione | da oggi identità digitale obbligatoria

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDa1 marzo 2021, tutti i cittadini italiani, per pagare tasse e bollette online, dovranno necessariamente essere in possesso di Spid o della carta d’elettronica (Cie). Quest’ultima, lo ricordiamo, è una smart card in formato carte di credito, con un microprocessore, a volte della tipologia contactless, similmente al passaporto biometrico. Il microprocessore contiene le informazioni già stampate sulla carta (come il nome o la data di nascita del titolare) e la fotografia biometrica del titolare. Può contenere o meno le impronte digitali del titolare. La carta può essere usata per l’autenticazione online, come per la verifica dell’età o perdell’. Alcuni giorni prima dell’entrata in vigore, le amministrazioni e i gestori dei ...