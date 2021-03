Serie C, rinviata Ternana-Cavese (Di lunedì 1 marzo 2021) Niente da fare. Il Covid-19 blocca un'altra partita di Serie C. Per la Cavese è ufficiale anche il rinvio della gara contro la Ternana prevista inizialmente per il 3 marzo. La recente diffusione del focolaio di coronavirus tra i giocatori ospiti non consentirà infatti lo svolgimento della partita.Questo il comunicato ufficiale della Lega Pro: "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Cavese ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, e in considerazione altresì delle prescrizioni di cui alla comunicazione del ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Niente da fare. Il Covid-19 blocca un'altra partita diC. Per laè ufficiale anche il rinvio della gara contro laprevista inizialmente per il 3 marzo. La recente diffusione del focolaio di coronavirus tra i giocatori ospiti non consentirà infatti lo svolgimento della partita.Questo il comunicato ufficiale della Lega Pro: "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2”, e in considerazione altresì delle prescrizioni di cui alla comunicazione del ...

ItaSportPress : Serie C, rinviata Ternana-Cavese - - clikservernet : Serie C, rinviata Ternana-Cavese in programma mercoledì - Noovyis : (Serie C, rinviata Ternana-Cavese in programma mercoledì) Playhitmusic - - terribile76 : RT @giampdisan: @capuanogio Il precedente è stato creato quindi verrà rinviata. Dare tre a zero per poi vederlo annullato e riprogrammare n… - 1987_Lorenza : RT @giampdisan: @capuanogio Il precedente è stato creato quindi verrà rinviata. Dare tre a zero per poi vederlo annullato e riprogrammare n… -