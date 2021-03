Serie C, nuova avventura per Amelia: sarà l’allenatore del Livorno (Di lunedì 1 marzo 2021) Marco Amelia è pronto a diventare il nuovo allenatore del Livorno: il club amaranto ha scelto l’ex portiere come guida tecnica Marco Amelia è pronto a diventare il nuovo tecnico del Livorno. Dopo l’ennesimo risultato negativo maturato dal club toscano, la società ha optato per un cambio di tecnico. A seguito della sconfitta per 1-0 contro la Pergolettese, il Livorno ha scelto di esonerare Alessandro Dal Canto e di affidarsi alla guida di Marco Amelia. Dopo le esperienze da allenatore della Lupa Roma e della Vastese, l’ex portiere del Milan è pronto a tornare all’Armando Picchi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Marcoè pronto a diventare il nuovo allenatore del: il club amaranto ha scelto l’ex portiere come guida tecnica Marcoè pronto a diventare il nuovo tecnico del. Dopo l’ennesimo risultato negativo maturato dal club toscano, la società ha optato per un cambio di tecnico. A seguito della sconfitta per 1-0 contro la Pergolettese, ilha scelto di esonerare Alessandro Dal Canto e di affidarsi alla guida di Marco. Dopo le esperienze da allenatore della Lupa Roma e della Vastese, l’ex portiere del Milan è pronto a tornare all’Armando Picchi. Leggi su Calcionews24.com

Ginny Georgia di Netflix è la nuova Gilmore Girls? Tutte le ispirazioni della serie da Buffy a Veronica Mars Approdata il 24 febbraio sulla piattaforma e subito etichettata come la nuova Gilmore Girls, Ginny & Georgia di Netflix è in realtà una serie dal registro e dalla trama di più ampi respiro rispetto alla dramedy dei coniugi Palladino . Anche qui il perno della storia è la ...

"Il Re", iniziate le riprese della nuova serie Sky Original Sky Tg24 Android Material NEXT: ecco come potrebbe essere il successore del Material Design Android 12 è stato rilasciato nella sua prima Developer Preview e abbiamo visto che qualcosa è cambiato in quello che è il sistema operativo di Google per tutti gli smartphone. Ci sono cambiamenti anc ...

Lazio-Torino, attesa per la decisione. Nuovi tamponi per i granata Lazio-Torino si gioca o no? Oggi è attesa la decisione della Lega Serie A, che fornirà dunque la soluzione del rebus per la gara fissata in calendario domani all'Olimpico alle 18.30. Quindici i casi d ...

