Serie C, l'Alessandria supera di misura la Carrarese nel posticipo. Decide Eusepi (Di lunedì 1 marzo 2021) l'Alessandria vince di misura nel posticipo della 27a giornata di Serie C contro la Carrarese. Decide il gol di Eusepi all'8'. Con questa vittoria i piemontesi salgono a 44 punti, in piena zona playoff. Rimane a quota 35 la Carrarese, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare.

telecitynews24 : ??SERIE C, ALESSANDRIA-CARRARESE?? Vittoria per l’@usalessandria contro la @CarrareseCalcio nel posticipo del lune… - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, l'#Alessandria vince per 1-0 contro la #Carrarese: decisivo il rigore di Eusepi - RadioGoldAl : Ancora una sconfitta per l'Alessandria Volley: PlayAsti corsara al Palacima - PISAinVIDEO : Pontedera, allunga la serie positiva: 0-0 con l’Alessandria -