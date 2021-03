sportli26181512 : Serie C, focolaio Cavese: 25 positivi! Gara con la Ternana rinviata: I campani hanno a disposizione meno di 13 gioc… - EROS01813189 : Ah come spero che si rinviino parecchie partite di serie A con il contributo delle Asl.....perché con questo focola… - benedettiangio : SERIE A2 Salta l’infrasettimanale con Mantova Focolaio Orzinuovi:arriva il terzo rinvio.Domani i nuovi test. A risc… - infoitsport : Focolaio Covid in Serie A: l’ASL ferma un’altra gara di campionato - sportface2016 : #Torino, focolaio #COVID19: nessun nuovo positivo dopo l’ultimo giro di tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie focolaio

La Lega diC, alla luce del fatto che a oggi "sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra " tra i quali almeno un portiere "" ha disposto che "la gara Ternana - ...SASSUOLO - Sta per finire il riposo "forzato" per il Sassuolo che, dopo il rinvio della gara con il Torino di venerdì scorso a causa delCovid in casa granata ( ecco la data del recupero ), hanno lavorato in vista dell'impegno con il Napoli di mercoledì con una seduta pomeridiana al Mapei Football Center. Dopo il riscaldamento,...Lazio-Torino, i granata non partiranno ma la Lega Serie A potrebbe non rinviare la partita: ecco cosa succede al fantacalcio ...Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, si è espresso sulla situazione in casa Torino in vista della partita di domani contro la Lazio. Nel pomeriggio si è espresso a riguardo anche il ...