Serie A | Juventus-Spezia | le probabili formazioni

(Di lunedì 1 marzo 2021) Giornata di vigilia in casa, i bianconeri saranno di scena domani sera all’Allianz Stadium contro lodi Italiano, gara valida per il 25esimo turno diA. Calcio di inizio ore 20:45 e diretta esclusiva su Sky Sport. In casa bianconera Pirlo dovrà fare ancora a meno di Dybala e Morata, ma può L'articolo

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio Diamo il massimo, torniamo a casa con i 3? punti ?? #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Il racconto del successo delle #JuventusWomen ??? - juventusfc : FORZA RAGAZZE! ?? #SanMarinoJuve è LIVE qui: - situngkirbrian : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - clarence_von : RT @Gazzetta_it: #Pirlo subisce meno gol e ne segna di più: perché è a -8 da #Sarri? Le rimonte subite -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juventus

Prima avevamo assistito all'ennesima rimonta subita dallacontro un Verona sempre più a ... De Paul vs Dragowski LaA non è solo le grandi giocate di Lukaku, Cristiano Ronaldo e ...Ecco tutte le scelte Sono stati designati gli arbitri della venticinquesima giornata diA. ... 20.45 PAIRETTO COSTANZO " VIVENZI IV: MARESCA VAR: GIACOMELLI AVAR: LIBERTI" SPEZIA Martedì ...Straordinario Robin Gosens. Il laterale dell'Atalanta ha segnato il suo ottavo gol in questo campionato ed è a -1 dal traguardo dello scorso anno. Ha già segnato 17 reti in 2 anni, almeno 4 in più di ...Giornata di vigilia in casa Juventus, i bianconeri saranno di scena domani sera all'Allianz Stadium contro lo Spezia di Italiano, gara valida per il Le ultime in vista del match di domani all'Allianz ...